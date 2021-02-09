شكرا لقرائتكم خبر عن بهاء أبو شقة يقرر فصل 10 أعضاء من حزب الوفد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

قرر المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس حزب الوفد، فصل عدد 10 من أعضاء الحزب فصلًا نهائيًا لـ"الاشتراك فيما أعلنه الحزب" في المؤامرة التي كانت تحاك ضد حزب الوفد، حسبما قال في مؤتمر صحفي بمقر الحزب.

وقال المستشار بهاء ابو شقة إن المفصولين هم: الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور، اضافة الي فصل محمد مجدي فرحات الشهير بأرنب عضو بالحزب، والتقدم ببلاغ للنيابة ضده للتحقيق معه في هذه الوقائع وهي التخابر مع قنوات أجنبية.