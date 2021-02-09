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صحيفة سودانية: مقتل ضابط سودانى بهجوم إثيوبى قرب الحدود بين البلدين

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القاهرة - سامية سيد - قتل ضابط سوداني في هجوم قوات إثيوبية على فرقة استطلاع حدودية اليوم الثلاثاء.، وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إنه تم رصد حشود عسكرية إثيوبية في طريقها للحدود الشرقية مع السودان.

 

وأضافت الصحيفة، أن إثيوبيا توغلت داخل حدود السودان في ولاية سنار وجبل حلاوة .

 

وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا بعد هجمات اثيوبية خلفت قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

 

وكشفت مصادر إعلامية، عن اجتماع أمني طارئ للمجلس الانتقالي السوداني بعد مقتل ضابط بهجوم إثيوبي قرب الحدود.

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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