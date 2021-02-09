شكرا لقرائتكم خبر عن صحيفة سودانية: مقتل ضابط سودانى بهجوم إثيوبى قرب الحدود بين البلدين والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قتل ضابط سوداني في هجوم قوات إثيوبية على فرقة استطلاع حدودية اليوم الثلاثاء.، وقالت صحيفة "سودان تريبيون"، إنه تم رصد حشود عسكرية إثيوبية في طريقها للحدود الشرقية مع السودان.

وأضافت الصحيفة، أن إثيوبيا توغلت داخل حدود السودان في ولاية سنار وجبل حلاوة .

وتشهد المنطقة الحدودية بين البلدين توترا متصاعدا بعد هجمات اثيوبية خلفت قتلى وجرحى من الجانب السوداني.

وكشفت مصادر إعلامية، عن اجتماع أمني طارئ للمجلس الانتقالي السوداني بعد مقتل ضابط بهجوم إثيوبي قرب الحدود.