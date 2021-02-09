شكرا لقرائتكم خبر عن هزة أرضية فى البحر المتوسط بقوة 3.5 درجة شمال مدينة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد اليوم الثلاثاء الموافق 09/02/2021 هزة أرضية فى البحر المتوسط.

وجاءت الهزة الأرضية على بعد 159 كم شمال مدينة الاسكندرية، وكانت بياناتها كالتالي: -

- القوة 3.5درجة على مقياس ريختر

- خط العرض : 32.61شمالا

- خط الطول : 30.19شرقا

القوة: 4.2درجة على مقياس ريختر

خط العرض : 22.18شمالا

خط الطول : 34.64شرقا

العمق19 : كم

لم يرد للمعهد اى شعور من بعض المواطنين بهذه الهزة.

وتعمل الشبكة القومية للزلازل من خلال 70 محطة تم اختيار أماكنهم بدقة فى ضوء التاريخ الزلزالى لمصر كلها وأصبح مستحيل حدوث أى زلزال دون تسجيله ورصده مهما كانت قوته حتى لو كان أقل من الصفر.

والشبكة القومية للزلازل من أحدث الشبكات الموجودة فى العالم ومصر من أوائل الدول على مستوى العالم وشمال أفريقيا والشرق الأوسط فى هذا المجال، حيث يعود تاريخها لأكثر من 150 سنة ولدينا أكبر تاريخ زلزالى على مستوى العالم يعود لأكثر من 5 آلاف سنة، على الرغم من أن رصد الزلازل بدأ مع بداية القرن العشرين ولكن الحضارة المصرية القديمة وتاريخ الزلازل فى كتب التاريخ كلها تعود تاريخها لأكثر من 5 آلاف سنة وهو ما يعطى ثقل وقوة لمصر فى رصد والتعامل مع مثل هذه الظواهر الطبيعية.