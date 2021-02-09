شكرا لقرائتكم خبر عن الرئيس يؤكد حرص مصر على جذب الاستثمار الأجنبى المباشر فى توليد الطاقة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد الرئيس عبد الفتاح السيسى، حرص مصر على جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى مجال توليد الطاقة الجديدة والمتجددة، وذلك في إطار الالتزام بالأهداف العالمية لحماية البيئة ومكافحة الاحتباس الحراري، فضلاً عن العمل على استغلال الموارد الطبيعية المتنوعة التى تتمتع بها مصر في هذا المجال، على أفضل نحو، لصالح استخدامات التنمية، وكذلك في الصناعات الثقيلة كثيفة الاستهلاك للطاقة.

جاء ذلك، خلال استقبال الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الرؤساء التنفيذيين لعدد من الشركات البلجيكية، وهم شركة "ديمي" لأعمال التكريك، وشركة ميناء "أنتويرب"، وشركة "فلوكسي"، وذلك بحضور الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، والمهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، والفريق أحمد خالد قائد القوات البحرية، وفرنسوا كورنيه سفير مملكة بلجيكا بالقاهرة.

وصرح السفير بسام راضى، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأن اللقاء تناول "بحث آفاق التعاون مع تحالف تلك الشركات البلجيكية للاستثمار فى مجال إنتاج الهيدروجين الأخضر لتوليد الطاقة".