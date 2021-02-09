"الزراعة": تحصين أكثر من 590 ألف رأس ماشية ضد "الحمى القلاعية" و"الوادي المتصدع"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تلقَّى السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، اليوم الثلاثاء، تقريرًا من الدكتور عبد الحكيم محمود، رئيس الهيئة العامة للخدمات البيطرية، حول إجمالي ما تم تحصينه ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع، ضمن الحملة التي بدأت يوم 6 فبراير 2021 بجميع المحافظات؛ للحفاظ على الثروة الحيوانية من الأوبئة.

وأوضح التقرير أنه تم تحصين 298 ألفًا و765 رأس ماشية ضد مرض الحمى القلاعية؛ بينها 182 ألفًا و954 رأس أبقار، و104 آلاف و949 رأس جاموس، و10 آلاف و479 رأس أغنام، و383 رأس ماعز حتى 8 فبراير 2021.

وأوضح التقرير أيضًا أنه تم تحصين 291 ألفًا و260 رأس ماشية ضد مرض حمى الوادي المتصدع؛ بينها 178 ألفًا و336 رأس أبقار، و102 ألف و865 رأس جاموس، و9 آلاف و571 رأس أغنام، و348 رأس ماعز، و140 رأس جمل حتى 8 فبراير 2021 أيضًا.

وناشد وزير الزراعة جميع المربيين أصحاب الثروة الحيوانية ضرورة التجاوب مع الحملات المخصصة لتحصين الحيوانات والماشية ومساعدتهم لتحصين حيواناتهم، مؤكدًا أن الوحدات البيطرية على مستوى الجمهورية مجهزة بكل الأدوات واللقاحات لنجاح الحملة، موضحًا أن الحملة تتم من قرية إلى قرية من خلال التنسيق بين مختلف الأجهزة المعنية، فضلًا عن توفير كل المعدات والأدوات التي تحتاج إليها اللجان البيطرية؛ ومنها مهام الأمان الحيوي، وضمان كفاءة اللقاحات المستخدمة خلال مراحل التداول، وتوفير المطهرات والملابس الواقية لأداء المهام الطبية البيطرية وفقًا لقواعد تطبيق الأمان الحيوي، مع ضمان تدقيق بيانات التحصين.