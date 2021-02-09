ياسر الهضيبي: قرار الفصل من "الوفد" غير لائحي وسأقاضي رئيس الحزب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- نشأت علي:

قال الدكتور ياسر الهضيبي، عضو مجلس الشيوخ، ونائب رئيس حزب الوفد، اإن قرار المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس الحزب، بفصله من الحزب "غير لائحي"، لافتًا إلى أنه لا يجوز له كرئيس للحزب فصل عضو بالهيئة العليا ونائب لرئيس الحزب.

وأضاف "الهضيبيي"، في بيان له اليوم، أن «أبوشقة» اتخذ قرارات مخالفة للائحة الداخلية للحزب ومخالفة للقانون، مشيرًا إلى أنه سيقاضي "أبوشقة" شخصيًا عما فعله فيما يخص الفيديو الذي نشره خلال المؤتمر الصحفي اليوم، حيث إن الفيديو به عملية قص ولزق ومقتطع منه كلمات عديدة.

وتابع: "سألجأ للقضاء لإلغائه ورفع دعوى مباشرة بالسب والقذف، حيث إنني كنت عضوًا بمجلس الشعب عن الحزب الوطني الديمقراطي، وعضوًا بالهئة العليا لحزب الوفد لسنوات ومتحدثًا باسم الحزب ورئيسه، وهو الأمر الذي يؤكد افتراءه".

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