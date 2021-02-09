شكرا لقرائتكم خبر عن بنك saib يوقع بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن بنك saib، أحد أكبر البنوك العاملة في مصر، عن بدء تفعيل برنامج التمويل العقارى «مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل» حيث قام بنك saib بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUDإحدى أكبر الشركات العاملة بالسوق.

هذا، وقد عقب السيد عمرو عطاللة نائب العضو المنتدب لقطاعات الأعمال والعمليات قائلاً «يولي البنك المركزي والقطاع المصرفي كل الاهتمام بالقطاع العقاري، حيث يعتبر من أهم مؤشرات نمو الاقتصاد القومي، لذا فمن الطبيعي تدعيم النشاط العقاري، والذي يدفع نموه إلى نمو العديد من قطاعات الاخرى معه، مثل المقاولات وصناعة مواد البناء وغيرها. وأضاف»يأتي توقيع البنك بروتوكول تعاون مع شركة من أكبر الشركات العاملة بالسوق العقاري تماشياً مع استراتيجية البنك لتنشيط وزيادة محفظة التمويل العقارى وكذلك لتحقيق الأهداف المشتركة للطرفين«.

من ناحيته أشار السيد عمرو نصير رئيس مجموعة التجزئة المصرفية وقنوات التوزيع والاتصال المؤسسي والتسويق إلى البعد الاجتماعي لبرنامج مبادرة البنك المركزى لتمويل متوسطى الدخل، حيث تهدف إلى توفير مسكن مناسب لكل فئات المجتمع. حيث يتيح البرنامج تملك عقار سكنى بتمويل يصل إلى 80% من قيمة العقار بقيمة تمويلية تصل إلى مليون وثمانمئة الف جنيه مصري من قيمة الوحدة السكنية في كافة المشروعات السكنية المختلفة بكافة محافظات الجمهورية التي تنطبق عليها شروط المبادرة وكذلك مشروعات وزارة الاسكان وصندوق الاسكان.

وتحدث السيد محمد سمير رئيس قطاع التمويل العقاري يأتي توقيع هذه البروتوكولات في إطار الدور التسويقي لقطاع التمويل العقاري في استقطاب مطوريين عقاريين للتعامل على المشروعات المختلفة لهم من سكني وتجاري وإداري وتدعيماً لتنشيط وزيادة محفظة التمويل العقارى بالبنك حيث تم تفعيل برامج مبادرة البنك المركزى وكذلك برنامج الافراد. كما سيتم إطلاق أول برنامج تمويل عقارى متوافق مع احكام الشريعة الاسلامية بالسوق المصرفى من خلال البنك وهو برنامج الإجارة ليصبح البنك الرائد في العمل بمنتجات التمويل العقارى الاسلامى بمصر.

وقد أشار الدكتور مدحت شلبي رئيس مجلس إدارة شركة الصفوة للتطوير العمرانى SUD ان الصفوة للتطوير العمرانى «SUD» هي شركة مساهمة مصرية، تم تأسيسها عام 1996، وتمتلك 25 مشروعًا متنوعًا بالسوق المحلية ما بين سكنية وتعليمية وطبية وسياحية، لتصبح من الكيانات الرائدة في مجال التطوير العقارى.

وأن الشركة دائمًا تتبني اتجاهات الدولة الاستراتيجية في مجال التنمية العمرانية بداية من كونها أول من قام بالإستحواذ على مجموعة من الاراضي بالعاصمة الإدارية الجديدة كعاصمة حديثة وذكية، وذلك خلال الطرح الأول مارس 2017 .

بالإضافة إلى تبنيها مبادرة تصدير العقار التي طرحتها الدولة لتشجيع الجالية المصرية بالخارج والمستثمرين العرب والأجانب في الاستثمار بالعقارات، لذا قامت الشركة بعقد المنتدي التعريفي الأول للعاصمة الإدارية عام 2019 بالعاصمة الفرنسية باريس والعاصمة النمساوية فيينا والذي لمس تحمس الجالية المصرية بالخارج على إمتلاك وحدات سكنية وتجارية بوطنهم الأم مصر ثم قامت الشركة بافتتاح فروعها الخارجية بأوروبا وتحديدًا في فرنسا والنمسا وإيطاليا .

وعندما أطلق البنك المركزي المصري مبادرة التمويل العقاري التي كان هدفها تسهيل عملية شراء الوحدات السكنية وانعاش السوق العقاري رأت الشركة أن تكون من أول الكيانات انضمامًا للمبادرة وذلك بالتعاون مع بنك ذو تاريخ عريق مثل بنكsaib .

وقد أوضح السيد محمد شلبي الرئيس التنفيذى والعضو المنتدب لشركة الصفوة للتطوير العمرانىSUD ان عدد الوحدات التي تطرحها الشركة من خلال المبادرة 350 وحدة سكنية وتتراوح مساحاتها ما بين 60 حتي 150 مترًا مربعًا، ويتراوح سعر المتر بالوحدات من 11 حتي 13 ألف جنيه مصري كاملة التشطيب، بقيمة إجمالية تصل إلى نصف مليار جنيه مصرى وطبقًا للمبادرة فإن أنظمة السداد توفر مدة أقساط حتى 20 عامًا بمقدمات تبدأ من 20% من إجمالي قيمة الوحدة بنسبة فائدة8% متناقصة بما يعادل5% فائدة ثابتة .

أما عن مواقع الوحدات فهي تتمركز في 3 مشروعات من مشروعات الشركة، المشروع الأول هو هاي سيتي بمدينة العبور، الذي يتميز بموقعه الفريد، حيث يقام على أعلي ربوة بمدينة العبور بميدان أحمد عرابي بالحي الخامس وتبلغ مساحته 36 فدانًا بإجمالى 60 عمارة سكنية وتطرح الشركة وحدات سكنية به من خلال المبادرة في المرحلة الأولي للمشروع والتي تتكون من 33 عمارة سكنية وقد بدأت SUD في تسليمها للعملاء المتعاقدين بالفعل مع بداية عام 2021 .

أما المشروع الثاني فهو صن ست 3 بمدينة رأس البر وهو مشروع سكني يقع على طريق رأس البر ودمياط ومواجه لنهر النيل ويتكون من 134 مبني سكنيًا على مساحة 35 فدانًا بوحدات سكنية كاملة التشطيب تبدأ من 60 مترًا مربعًا وأيضًا قامت الشركة بالبدء بعملية تسليم العملاء مع مطلع عام 2021.

وبالنسبة للمشروع الثالث فهو صن ست 2 بمدينة دمياط الجديدة بمنطقة الشاليهات على الطريق الدولى الساحلى وهو مشروع سكنى يتكون من 13 مبنى للشقق السكنية و11 فيلا منفصلة على مساحة 25 ألف مترًا مربعًا لوحدات سكنية تبدأ من 132 مترًا مربعًا، وقد قمنا بتسليم المشروع للعملاء المتعاقدين في عام 2019 .

توقيع بروتوكول مع شركة الصفوة

توقيع بروتوكول مع شركة الصفوة

توقيع بروتوكول مع شركة الصفوة