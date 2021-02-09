شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس مدينة الحسنة بوسط سيناء يتابع أضرار السيول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد أسامة أحمد محمد عفش رئيس مركز ومدينة الحسنة، المناطق المتضررة من السيول والأمطار الغزيرة خلال الأيام الماضية، والعمل على إزالتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك بتوجيهات من الدكتور محمد عبدالفضيل شوشة محافظ شمال سيناء.

وأكد رئيس مركز ومدينة الحسنة في بيان اليوم، أنه قام بجولة تفقدية بمركز ومدينة الحسنة بوسط سيناء لمعاينة وتحديد حجم الأضرار الناتجة عن الأحوال الجوية وما صاحبها من أمطار غزيرة وسيول، مشيرا إلى أن من المناطق الأكثر تضررا: الطريق الأوسط وقرية الجفجافة والمدرسة التجارية وبعض الطرق والمرافق الخدمية الأخرى، وأنه أصدر تعليماته للجهات المعنية بتحريك المعدات والأدوات المخصصة لمواجهة السيول والأزمات وتطهير الأماكن والمناطق المتضررة واعادة فتح الطرق والمرافق الخدمية المختلفة.