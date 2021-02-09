شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الشرقية يراجع خطط التطوير النهائية لقرى الحسينية ضمن مبادرة «حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، اجتماعاً موسعاً، لمراجعة خطط التطوير النهائية لقرى مركز الحسينية، والتي سيتم تنفيذها ضمن فعاليات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، لتطوير قرى الريف المصري، بحضور سعد الفرماوي السكرتير العام، واللواء السعيد عبدالمعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية ومستشار المحافظ للمشروعات، وممثلين عن قيادات الجيش الثاني الميداني، ورئيس مدينة الحسينية، وعددٍ من وكلاء الوزارة ومسؤولي القطاعات الخدمية المشاركة بالمبادرة، وذلك بقاعة الإجتماعات بالديوان العام.

و خلال الاجتماع اطلع المحافظ على خطط التطوير الشاملة التي سيتم تنفيذها بقرى مركز الحسينية، والتي تشمل تنفيذ مشروعات الصرف الصحي بتطوير شبكات انحدار ومحطات رفع ومحطات معالجة، مد وتدعيم وإحلال وتجديد شبكات مياه الشرب- مد شبكات الغاز الطبيعي، توصيل شبكات الاتصالات المحدثة- رصف الشوارع الرئيسية والطرق الواصلة بين القرى، توفير خدمات الإنارة العامة بتطوير شبكات الكهرباء من أكشاك وأعمدة إنارة، توفير الخدمات التعليمية بإنشاء مدارس جديده، إنشاء الوحدات الصحية والشبابية، إنشاء وحدات خدمات الطب البيطري، إنشاء خدمات التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى أعمال إحلال وتجديد الكباري بقطاع الري.

أكد محافظ الشرقية أن الجهاز التنفيذي بالمحافظة على أهبة الاستعداد وسيعمل بكل طاقته لإنجاز المبادرة الرئاسية، لتطوير 41 قرية و740 تابع وعزبة بمركز الحسينية، مؤكداً على سرعة الإنتهاء من الرسومات والمقايسات الهندسية لتنفيذ المشروع، والذي سيغير وجه الحياة بقرى مركز الحسينية ،ويقدم أفضل الخدمات لسكانها ويعمل على الإرتقاء بالمستوى الإقتصادي والإجتماعي والبيئي والصحي.

وجه المحافظ الجهات المشاركة في تنفيذ المبادرة بالتنسيق والتعاون، وترتيب كافة المشروعات التي تم إدراجها بخطط التطوير، وإنجازها على أرض الواقع لإحداث تنمية شاملة بالريف المصري