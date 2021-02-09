شكرا لقرائتكم خبر عن تحرير 20 مخالفة بيئية في حملة بسمسطا ببني سويف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال ناصر سيف، رئيس مركز ومدينة سمسطا، أنه تم متابعة الحملة القومية للتطعيم ضد مرض الحمى القلاعية وحمى الوادي المتصدع بالتنسيق مع إدارة الطب البيطري بمركز سمسطا، حيث تم تطعيم 120 من الأبقار والجاموس والماعز بأنواع التطعيم أحادي وثلاثي وذلك بدائرة مجلس قروي دشطوط.

وأضاف «ناصر»، أنه تم تحرير عدد من المحاضر لبعض المواطنين لقيامهم بإلقاء القمامة بالترع والمجاري المائية، وذلك خلال حملة قام بها فريق وحدة المخلفات الصلبة ومسؤولي البيئة بدائرة المركز، حيث تم إزالة المخالفات واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، كما تم تحرير أكثر من 20 مخالفة بيئية بعزبة البلهاسي وعزبة فراج وعزبة نصير.

وقال إنه تم تمهيد طرق قامت الوحدة المحلية بتنفيذها بمناطق متفرقة من المدينة حيث تم رفع 80 طنا من القمامة والمخلفات بعدد من شوارع المدينة والمناطق الشعبية ومحيط المدارس والمصالح الحكومية ودور العبادة، فضلا عن تفريغ الحاويات والجمع من المنازل، كما تم رفع 33 طنا من مخلفات قرى دشطوط ودشاشة وبدهل والعساكرة ومازورة والشنطور، فضلا عن رفع نواتج تطهير مصرف الشماشرجي وترعة معجون.