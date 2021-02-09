شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الوادي الجديد يتقفد سير العمل بطريق أرض البحوث بالخارجة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وجه اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد بسرعة الانتهاء من كافة الأعمال بطريق أرض البحوث بمدينه الخارجة، الذي يجري رصفه بطول 300 م وبعرض 8 متر لربط أحياء الزهور والمعلمين والامل ببعضها، لتصبح إجمالي مسافة الطرق المنفذة حتي الآن 1 كم، لتحقيق السيولة المرورية وسرعة التنقل من الأحياء والحصول على الخدمات المختلفة بشكل سريع وآمن.

جاء ذلك خلال تفقده، الثلاثاء، سير العمل بالطريق، ويرافقه المهندس مجدي الطماوي رئيس المركز والمهندس محسن مغربي مدير مديرية الطرق.