شكرا لقرائتكم خبر عن «صحة المنيا» تنظم قافلة طبية علاجية بقرية الشيخ عبادة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - تنظم مديرية الصحة بالمنيا، غدا الأربعاء، قافلة طبية علاجية في قرية الشيخ عبادة بمركز ملوى على مدار يومين متتاليين 10 و11 فبراير الجارى، في إطار الاهتمام بمواطني المحافظة، وتقديم الخدمات الطبية وصرف العلاج لهم بالمجان.

وأوضح الدكتور محمد نادى، وكيل وزارة الصحة، أن القافلة تضم العديد من التخصصات منها «الأطفال- الباطنة- الأسنان- الجلدية- القلب والصدر»، مشيرا إلى أن هذه القوافل الطبية تأتي ضمن الجهود التي تبذلها وزارة الصحة في توفير الرعاية الصحية للمواطنين في نطاق محافظة المنيا.