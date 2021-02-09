شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس جامعة المنوفية يستقبل لجنة من «التعليم العالي» لبدء إنشاء الجامعة الأهلية بطوخ والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل الدكتور عادل مبارك رئيس جامعة المنوفية لجنة من وزارة التعليم العالى لمتابعة أعمال بدء إنشاء جامعة المنوفية الأهلية بمزرعة طوخ طنبشا، وهى جامعة أهلية غير هادفة للربح تقدم خدمة تعليمية متميزة للمجتمع على مساحة 18 فدان ومصممة على أحدث مستوى معمارى ومجهزة بأحدث الأجهزة والمعامل.

تفقد مبارك وأعضاء اللجنة أعمال الهدم والتجهيز وإخلاء المزرعة وبدء أعمال الحفر والإنشاءات، مؤكدا أن التعليم العالى بمصر يشهد طفرة غير مسبوقة وتقدم ملحوظ في التصنيفات العالمية، وأن خطة الدولة في التوسع في إنشاء جامعات أهلية خطوة هامة في طريق التنمية المستدامة ومساهمة فعالة في تطوير التعليم العالى وتطبيق معاير الجودة لتخريج طالب متميز قادر على المنافسة في سوق العمل المحلى والدولى.

كما استعرض رئيس الجامعة الرسم الهندسى للجامعة الأهلية، والأماكن المخصصة لكل مبنى من مبانى الكليات ومبنى المعامل والورش والمبنى الإدارى، مؤكدا أن العمل يسير بانتظام، وتكاتف كافة الأطراف المعنية لسرعة الإنتهاء من جميع المنشآت.