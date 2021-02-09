شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عادل العبد بمقعد نقيب المحامين بمطروح والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات اللجنة الفرعية للمحامين بمطروح نتيجة التصويت في انتخابات اللجنة الفرعية، التي جرت أمس، وانتهت بفوز عادل العبد على منصب النقيب، وفاز بمقعد الشباب هاني عامر عطية، وفاز سبعة محامين بعضوية اللجنة وهم حامد الحفيان وصالح عطية وناجي هلال ومعتز عبدالمنعم وهيبة عبدالرواف ومحمد المرسي ورمضان خليفة.