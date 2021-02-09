شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة اقترحت 50 جنيهًا فرفع النواب الرسم إلى 75.. تعديلات «المرور» تكشف مفاجأة عن الملصق الإلكتروني والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشفت التعديلات على قانون المرور الجديد التي مررها مجلس النواب، اليوم، عن مفاجأة من العيار الثقيل جاءت من خلال المادة 11 من القانون الخاصة برسم الملصق الإليكترونى، حيث شهد نص القانون كما جاء من الحكومة، على تحديد رسم لايتجاوز 50 جنيها للملصق، ولكن مجلس النواب رفع هذا الرسم إلى 75 جنيها بحد أدنى.

وجاء نص المادة كما تمت الموافقة عليه، كالآتى: وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.