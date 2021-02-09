شكرا لقرائتكم خبر عن دورة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لـ 50 إمام مسجد في المنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الشيخ سلامة عبدالرازق، وكيل وزارة الأوقاف بالمنيا، إقامة دورة تدريبية متخصصة في الإرشاد النفسي وعلم الاجتماع لعدد 50 إمام مسجد، في إطار اهتمام الوزارة برفع مستوى الأئمة .

وقال «عبدالرازق» إن الدورة تقام الثلاثاء المقبل 15 فبراير الجاري، وذلك بمقر كلية الآداب جامعة المنيا، ضمن التعاون المشترك بين وزارة الأوقاف وجامعة المنيا من خلال البروتوكول الموقع بينهما، وإيمانًا بأهمية التدريب في الارتقاء بمستوى الأئمة، سيتم عقد دورة في تخصص الإرشاد النفسي .