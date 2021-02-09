شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 30 قضية تموينية في أسوان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

واصلت مباحث التموين في أسوان حملاتها اليومية لضبط الأسواق والسلع غير الصالحة للاستهلاك الآدمي، حيث تمكنت الحملة، اليوم، من ضبط 30 قضية تموينية متنوعة.

وأسفرت الحملات عن ضبط 4 قضايا مخابز بلدية، و2 قضية استخدام أسطوانات في غير الغرض المخصص لها، و3 قضايا بيع بأزيد من السعر الرسمي، و9 قضية عدم إعلان عن الأسعار، و12 قضية عدم حمل شهادة صحية، واتُخذت الإجراءات القانونية اللازمة.