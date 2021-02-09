شكرا لقرائتكم خبر عن رأس غارب تواصل دعم أهالي «عرب عايش»: وزعت مواد غذائية وبطاطين وملابس (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام اللواء إيهاب رأفت رئيس مدينة رأس غارب بالبحر الأحمر، الثلاثاء، بالتنسيق مع عاطف جاد رئيس قرية الزعفرانة، وشريف عمر مدير التضامن الاجتماعي بالمدينة، بالتواصل المستمر مع أهالي قرية الزعفرانة (عرب عايش)، وتلبية احتياجاتهم ودعمهم للتخفيف من اثار الامطار الغزيرة التي لحقت بالقرية.

وقال «رأفت» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، إنه تم تكليف إدارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع مؤسسات المجتمع المدني بالمدينة والتجار وأهالي الخير بالمدينة وتم توفير مواد غذائية وبطاطين، مشيرًا إلى أنه تم توزيعهم على أهالي «عرب عايش» تحت إشراف مدير ادارة التضامن ورئيس القرية.

وأشار إلى دعم بنك الطعام أهالي قرية عرب عايش بكراتين مواد غذائية وملابس جديده عبارة عن «ترنجات – شال دفاية»، بالإضافة إلى كميات من الأغطية وكفر السجاد، وتم توزيعهم على الأهالي بواسطة مسؤولي التضامن، كما تم دعم قرية بالكابلات الكهربائية وتكليف إدارة الكهرباء بالقرية وجار أعمال صيانة جميع علب الكهرباء الخاصة بالمنازل لحماية الأهالي.

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية

- صورة أرشيفية