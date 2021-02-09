شكرا لقرائتكم خبر عن تأهيل القيادات التربوية بباريس الوادي الجديد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

ألقى الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بالوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، محاضرة لمتدربى إدارة باريس التعليمية، ضمن فعاليات الأسبوع الأول للدورة التدريبية الخاصة بإعداد وتأهيل القيادات التربوية، وسط إجراءات احترازية وقائية ضد كورونا.

وأكد النيلي أن المحاضرة شملت أنماط القيادة، والهدف من الدورة تمكين جيل من القيادات التربوية مهاريا وتكنولوجيا وفى إطار التنمية المهنية المستدامة لعام 2030.

وأضاف أن إدارة الفرافرة التعليمية تواصل، فعاليات اليوم الثالث من الأسبوع الأول للتدريب، وحاضر بالتدريب أحمد حنفى، مدير عام إدارة الفرافرة التعليمية، وتناول موضوع إدارة الوقت.

مشيرا إلى أن الدورة برعاية الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم الفنى، في إطار حرص اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادى الجديد، للنهوض بقطاع تعليم المحافظة وتحقيق التنمية المهنية وإعداد القيادات التربوية ورفع كفاءة وإعداد جيل من القيادات التربوية الواعدة.