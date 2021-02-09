شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل «تعليم الوادي الجديد» يتفقد العملية التعليمية في باريس والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الوادى الجديد، اليوم الثلاثاء، منظومة العمل بإدارة باريس التعليمية، وتضمنت الجولة متابعة الدورة التدريبية المنفذة لطلاب المرحلة الإعدادية، حول برمجيات الحاسب الآلي ومهاراته واستخداماته بهدف تنمية مهارات وقدرات طلاب تلك المرحلة وصقل مهارتهم البشرية والتكنولوجية لمواكبة العصر الحديث.

وقال «النيلى»، إن مجموعات التقوية لطلاب الشهادة الإعدادية تلتزم بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار إلى ضرورة الإستفادة القصوى من المراجعات النهائية للمنهج الدراسي، وبما يساعد على التأهيل لخوض الإمتحانات بكل يسر وسهولة .