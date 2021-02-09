شكرا لقرائتكم خبر عن ذبحوني ثم مثّلوا بجثتي.. 20 معلومة عن عبدالعليم داوود بعد استبعاده من «الوفد» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

صباح اليوم الثلاثاء، أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، استبعاد النائب محمد عبدالعليم داوود، من الحزب، إثر أزمته الأخيرة داخل مجلس النواب، إذ وصف زملائه في المجلس بـ«نواب الكراتين»، وطالب بـ«إعادة المصداقية للإعلام المصرى»، فأمر المستشار حنفى جبالى، رئيس المجلس، بإخراجه من القاعة وإحالته إلى هيئة مكتب المجلس.

«المصري اليوم» ترصُد أبرز المعلومات عن عبدالعليم داوود.

1. داخل كفر الشيخ، ولد محمد عبدالعليم داوود، 4 يوليو 1961.

2. تخرّج في بكالوريوس المعهد العالي العالي للدراسات التعاونية والإدارية، 1998.

3. مرشح الوفد بدائرة فوه ومطوبس بكفر الشيخ.

4. محمد عبدالعليم داوود هو صحفي قبل أن يكون نائبًا في البرلمان، من أبرز القضايا التي ناقشها، قضية «السيد الباز»، عام 1989، إذ كشف الستار عن استغلال النفوذ والاستيلاء على أراضي الدولة عام 1989، واستردت الدولة الأرض.

5. ترشح «داوود» لمجلس الشعب عام 2000، أول مرة، عن دائرة فوه ومطوبس، وفاز بـ27048 صوت.

6. يناير 2001، تقدم «داوود» بطلب إحاطة لإنشاء كوبري فوه كفر الشيخ المحمودية البحيرة على النيل.

7. 4 يوليو 2001، خلال الجلسة 90 للبرلمان، وافق مجلس الشعب بالإجماع على اقتراحه بإنشاء جامعة كفر الشيخ.

8. 2 مارس 2004، طالب «داوود» بمحاكمة الدكتور عاطف عبيد، رئيس الوزراء الأسبق، أمام القضاء بعد رفض المجلس محاكمته سياسيًا.

9. ترشح «داوود» أيضًا في دورة «2005- 2010»، عن دائرة فوه ومطوبس أيضًا، وحصل على 23045 صوتًا.

10. ولأنه «نائب المتاعب»، في 2007، أصدر رئيس المجلس قرارًا بتحويله إلى لجنة القيم لقيامه بتمزيق بيان رئيس الوزراء حول مصانع تم إنشاؤها.

11. وأثناء موجات زيادة الأسعار في 2008، قال «داوود» داخل المجلس، إن من يحكم مصر «مجموعة من الحرامية».

12. يؤمن «داوود» بشعار، يضعه في خانة التعريف على موقع التغريدات القصيرة، «تويتر»، إذ يقول: «كلمة الحق في زمن الظلم لم ولن تمر أبدًا مرور الكرام من تحت سيف الجلاد.. وعلي من يقولها أن يكون مستعدًا لدفع الثمن من دمه وعمره، وسمعته».

13. يرى أن هروب الأموال خارج مصر وخاصة بعد 25 يناير، كانت سببا رئيسيا في تصاعد هجمات الإرهاب وسقوط عدد كبير من الشهداء.

14. يرى «داوود» أيضًا أن الإعلام المصري، إعلام «مضلل»، ووصفه خلال أحد الجلسات مجلس النواب: «أين الثقافة والفكر من أجل محاربة الإرهاب؟ الإعلام المضلل يساهم في تغيب العقول وعدم احترام عقول الناس».

15. أعلنت اللجنة العامة المشرفة على العملية الإنتخابية بالدائرة الأولى، ومقرها دسوق وفوة ومطوبس بمحافظة كفر الشيخ، فوز محمد عبدالعليم داود مرشح حزب الوفد، بعد حصوله على 84938 صوتًا.

16. خلال الجلسات الأولى للبرلمان، تم إحالة عبدالعليم داوود إلى لجنة القيم، بسبب وصف زملائه بـ«نواب الكراتين».

17. مثلَ «داوود» أمام هيئة المكتب وصدر قرار بحذف الكلمة من المضبطة، كما تم اختياره بالتزكية رئيسا للهيئة البرلمانية لحزب الوفد.

18. أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، استبعاد النائب، عبدالعليم داوود، من الحزب.

19. بعد استبعاده من البرلمان، قال «داوود»، وفقًا لتصريحاته الأخيرة لـ«المصري اليوم»، إن ما حدث عملية مبيتة لإنهاء دوره كمعارض سياسي.

20. وصف استبعاده من المجلس، بأنه «بعد ذبحي يتم التمثيل بجثتي».