شكرا لقرائتكم خبر عن وكيل وزارة الصحة: إعادة تشغيل وحدة غسيل كلوى عقب شكاوى توقفها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

فاجئ الدكتور محمد يوسف عبدالخالق، وكيل وزارة الصحة في بني سويف، مستشفى ناصر العام، للاستماع إلى مرضى وحدة الغسيل الكلوي بالمستشفى عقب ورود شكوى منهم بتوقف عدد من ماكينات الغسيل الكلوي بسبب نقص المياه، وعدم اتخاذ إدارة المستشفى التدابير اللازمة نحو توفير المياه بشكل سريع.

وشكى عدد من مرضى الغسيل الكلوي بوحدة الغسيل الكلوي بمستشفى ناصر العام، اليوم، من توقف الماكينات عن العمل، بسبب ضعف المياه إثر أعمال صيانة بمحطة كفر الجزيرة باشمنت والمغذية للمركز.

وتواصل وكيل وزارة الصحة مع شركة المياه والوحدة المحلية بناصر برئاسة المحاسب على يوسف رئيس الوحدة، والذي أكد بدوره على إرساله سيارة محملة بالمياه للمستشفى وتوفير كل احتياجاتها من المياه، عقب دقائق من انقطاعها.

وانتقل وكيل وزارة الصحة ببني سويف إلى المستشفى، للتاكد من عمل الوحدة بكامل طاقتها عقب توفير احتياجاتها من المياه، كما استمع لشكوى المرضى في حضور الدكتور أحمد بغدادي مدير العلاجي بالمديرية، والدكتورة هبة يحيى مدير وحدة الكلى بالمديرية، والدكتور عمرو نادي مدير المستشفى، والدكتور عصام فتحي مدير وحدة الكلى بالمستشفى، مؤكدا على اتخاذ كافة الاجراءات التي تضمن عدم تكرار ما حدث، بالإضافة إلى حل جميع مشاكل الوحدة المتعلقة بالمياه أو الكهرباء.

كما استمع وكيل وزارة الصحة لعدد من المشكلات المتعلقة بتغيير مواعيد الجلسات، والذي وعد بحلها بالتنسيق مع إدارة المستشفى وطبيب الوحدة.

كما أمر وكيل وزارة الصحة بفتح تحقيق في الواقعة، ومحاسبة المقصرين لعدم اتخاذ الاجراءات اللازمة لصيانة تانكات تخزين المياه أعلى الوحدة.