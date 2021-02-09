شكرا لقرائتكم خبر عن المترو: مستمرون فى منع دخول الركاب المحطات بدون كمامات وتغريم المخالف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت شركة المترو استمرارها فى منع دخول الركاب للمحطات بدون ارتداء كمامات مع تغريم المخالف بشكل فورى وتطبيق غرامة الـ50 جنيها على الركاب المخالفين لقرار ارتداء الكمامات تنفيذ لتعليمات رئيس مجلس الوزراء لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وذلك بالاشتراك شرطة المترو.

وأضافت شركة المترو أن هناك تشديد على مداخل المحطات لمنع دخول أى راكب لا يرتدى كمامة مع القيام بحملات تفتيشية على المخالفين داخل المحطات والقطارات وتغريمهم بشكل فورى من قبل شرطة المترو مع تحرير محاضر شرطة ضد الركاب الممتنعين عن الدفع الفورى للغرامة.



واستمرت شركة المترو فى توفير كمامات بشبابيك التذاكر بالمحطات للبيع للجمهور، ضمن الإجراءات الوقائية لمواجهة فيروس كورونا، مع استمرار التنبيه على الركاب بالمحطات بضرورة ارتداء كمامات خلال الدخول للمحطات أو استقلال القطارات.

ولفتت شركة المترو إلى أن أى راكب يمكنه خلال شراء التذكرة طلب كمامة من شباك الحجز مناشدة الركاب الاستمرار فى ارتداء الكمامات خلال استقلال القطارات للوقاية من كورونا.