شكرا لقرائتكم خبر عن وفد من الكنيسة الإنجيلية يهنئ مطران الكاثوليك الجديد بسوهاج لسيامته والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قالت الكنيسة الكاثوليكية، اليوم، إن الأنبا توما حبيب، مطران إيبارشية سوهاج للأقباط الكاثوليك، استقبل بمقر المطرانية رئيس الطائفة الإنجيلية بسوهاج، القس عماد شوقى، يصاحبه وفد من ممثلى الكنيسة الإنجيلية، لتهنئته بالسيامه الأسقفية وتجليسه على كرسى إيبارشية سوهاج.

وقد ترأس الأنبا إبراهيم إسحق، بطريرك الأقباط الكاثوليك، السبت الموافق 23 يناير الماضى، صلوات رسامة وتجليس الأنبا توما حبيب أسقفا لإيبارشية سوهاج، بكاتدرائية يسوع الملك فى طهطا بسوهاج، بمشاركة المطران نيقولاوس هنرى سفير الفاتيكان بمصر، وأعضاء السينودس الكاثوليكى الأنبا يوسف أبو الخير المدبر الرسولى لكرسى سوهاج، والأنبا عمانوئيل مطران الأقصر، والأنبا باسيليوس فوزى مطران المنيا، والأنبا دانيال مطران الإسماعيلية ومدن القناة. والأنبا كيرلس وليم مطران أسيوط والأنبا مكاريوس توفيق المطران الفخرى لإيبارشية الاسماعيلية ومدن القناة، والأنبا بطرس المطران الفخرى لإيبارشية المنيا، والأنبا باخوم المعاون البطريركى.