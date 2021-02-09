ننشر أسماء أساقفة إيبارشيات المنيا الجدد المقرر رسامتهم في مارس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- مينا غالي:

يترأس قداسة البابا تواضروس الثاني بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، طقس سيامة الأساقفة والتجليس فى عشية يوم السبت 6 مارس المقبل وصباح الأحد الذى يليه بكاتدرائية ميلاد المسيح بالعاصمة الإدارية.

وكشفت مصادر كنسية لمصراوي، أنه تقرر أن يتم تقسيم المنيا لثلاث إيبارشيات، حيث تم الاتفاق على تجليس الأنبا مكاريوس أسقفا علي كرسي مدينة المنيا، والأب ثاؤفيلوس المحرقي أسقفا لإيبارشية أبو قرقاص، والأب سرابيون السرياني أسقفا لإيبارشية شرق النيل.

وأوضحت المصادر أنه من المقرر أن يتم رسامة أسقف جديد خلفا للأسقف الراحل الأنبا صرابامون أسقف ورئيس دير الأنبا بيشوى الراحل، ومن أبرز الأسماء المرشحة: الراهب القس ياكوبوس الأنبا بيشوى، والراهب القمص أفرايم الأنبا بيشوي، والراهب القمص أخنوخ الأنبا بيشوي، والراهب القس كيرلس الأنبا بيشوى، والراهب القمص أغابيوس الأنبا بيشوي.

وذكرت المصادر أنه من المقرر أن يكون من ضمن الرسامات رئيس جديد لدير أبو مقار بوادي النطرون، خلفا للأنبا إبيفانيوس، أسقف ورئيس الدير الذي تم قتله في 29 يوليو 2018.