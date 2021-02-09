الأموال العامة تضبط 4 قضايا متنوعة بقيمة 40 مليون جنيه



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

كثفت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة جهودها؛ لضبط جرائم الإتجار غير المشروع بالنقد الأجنبي والتحويلات المالية غير المشروعة حفاظاً على الاقتصاد القومي للبلاد.

أسفرت الجهود عن ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة قسم شرطة الزيتون بمديرية أمن القاهرة)؛ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزته (عملات " محلية – أجنبية" – هاتف محمول يحوي العديد من الرسائل والمحادثات الدالة على نشاطه المؤثم)، وبلغ حجم تعاملاته في مجال تحويل الأموال من وإلى خارج البلاد خلال العام الماضى وحتى تاريخه (10 ملايين جنيه مصري) ، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

كما ضبط مباحث الأموال العامة (أحد الأشخاص، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة بلقاس بمديرية أمن الدقهلية)؛ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال الفترة من عام 2017 حتى 2019 طبقاً للفحص المستندي (4٫5 مليون ريال سعودي- 23 ألف دولار أمريكي– 7 ألاف يورو- 330 ألف درهم إماراتي- 16 ألف دينار كويتي)، وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

ونجحت مباحث الأموال العامة في ضبط (أحد الأشخاص، مقيم بدائرة مركز شرطة طما بمديرية أمن سوهاج)؛ لقيامه بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وتبين أن حجم تعاملاته خلال 4 أشهر طبقاً للفحص المستندي (5 مليون و500 ألف جنيه مصري) وبمواجهته أقرا بنشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة،عقب تقنين الإجراءات من ضبط (شخصان، يحملان جنسية أجنبية، مقيمان بدائرة قسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية)؛ لقيامهما بممارسة نشاطاً إجرامياً في مجال الإتجار غير المشروع في النقد الأجنبي خارج نطاق السوق المصرفية وبأسعار السوق السوداء بالمخالفة للقانون، وبحوزتهما (عملات " محلية – أجنبية")، وبمواجهتهما أقرا بنشاطهما الإجرامي على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.