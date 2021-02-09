13 أبريل.. الحكم في طعون متهمي خلية "ميكروباص حلوان" على أحكام الإعدام والمؤبد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - طارق سمير:

حجزت محكمة النقض جلسة نظر طعون المتهمين في القضية المعروفة إعلاميا بخلية ميكروباص حلوان والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة فى حلوان فى 9 يناير من عام 2016 وذلك على الأحكام الصادرة من دائرة الإرهاب بطره في حق المتهمين بالإعدام والمشدد. لجلسة 13 أبريل للحكم.

كانت محكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار محمد سعيد الشربيني قضت بمعاقبة 7 متهمين بالإعدام شنقا، ومعاقبة 3 آخرين بالسجن المشدد 15 سنة و15 متهما بالسجن المشدد 10 سنوات، فيما برأت 7 آخرين، في القضية المعروفة إعلاميا بخلية "ميكروباص حلوان"، والتى أسفرت عن اغتيال ضابط و7 أمناء شرطة في حلوان.

تضمن أمر الإحالة الصادر من نيابة أمن الدولة العليا اتهام 32 متهما بأنهم خلال الفترة من 2015 حتى 4 أكتوبر 2016 بمحافظتي القاهرة والجيزة من الأول حتى الرابع عشر انضموا إلى جماعة محظورة تعمل على منع موْسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء على الحرية الشخصية والسلام الاجتماعى بأنهم انضموا إلى جماعة تدعو إلى تكفير الحاكم واستباحة دماء المسيحيين واستحلال أموالهم وتعريض سلامة المجتمع للخطر وكان الإرهاب من الوسائل التى تستخدمها هذه الجماعة في تنفيذ أغراضها ، وقيام المتهمين الخامس عشر حتى الثالث والعشرين شاركوا في جماعة أسست على خلاف أحكام القانون وقدموا لبعض المتهمين مأوى وإخفاء الأسلحة النارية ونقل أوراق بها تعليمات لأعضائها لباقي المتهمين لتنفيذها، كما قام كل من المتهمين الرابع والثالث والعشرين والرابع والعشرين وآخرين بإمداد جماعة أسست على خلال أحكام القانون بالأسلحة والذخائر والأموال.