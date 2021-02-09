ضبط موظفة ببنك استولت على أموال مواطنين في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

ضبطت الأجهزة الأمنية، موظفة بأحد البنوك، لتلقيها أمولا من 5 مواطنين بزعم استثمارها لهم في مجال التجارة، عقب ايهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

تبلغ للإدارة العامة لمباحث الأموال العامة من (5 مواطنين)، بقيام إحدى السيدات بتلقي مبالغ مالية منهم بزعم استثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية عقب ايهامهم بمنحهم أرباح مالية كبيرة وقامت بالاستيلاء على تلك الأموال لنفسها بالمخالفة للقانون.

أسفرت جهود الإدارة عن صحة الواقعة، وقيام السيدة المشار إليها (موظفة بأحد البنوك - مقيمة بمحافظة الجيزة) بتلقي مبالغ مالية من الشاكين بغرض توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة العقارات والمستلزمات الطبية مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم إلا أنها لم تلتزم بذلك وامتنعت عن رد المبالغ المالية المستولى عليها، فضلاً عن قيامها بترك محل إقامتها هرباً من ملاحقة ضحاياها.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبط المتهمة، حال تواجدها بدائرة قسم شرطة العجوزة بمحافظة الجيزة، وبمواجهتها أقرت بارتكابها الواقعة على النحو المشار إليه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.