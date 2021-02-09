ضبط 3 سيدات استولين على مليون جنيه من أموال الدعم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

شنت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، حملات تموينية مُكبرة؛ للحفاظ على صحة المواطنين، ومراقبة الأسواق للمحافظة على إستقرار الأسعار وتوافر السلع.

أسفرت جهود الحملات، خلال 24 ساعة، عن ضبط (مالكة مخبز بلدي– بمحافظة البحيرة) لاستيلائها على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار- قدرت بقيمة (941,176جنيه).

كما ضبطت الحملات، (مالكة مخبز بلدي – بمحافظة البحيرة) لاستيلائها على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار- قدرت بقيمة (326,261جنيه).

ونجحت الحملات في ضبط (مالكة مخبز بلدي– بمحافظة البحيرة) لاستيلائها على فروق الأسعار الناتجة عن تشغيل المخبز بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار - قدرت بقيمة (45,357جنيه).

تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتولت النيابة التحقيق.