ضبط مدير مصنع بحوزته 8 آلاف كمامة غير مطابقة للاشتراطات الصحية في القليوبية

ضبطت الإدارة العامة لشرطة التموين والتجارة، (المدير المسئول عن مصنع لإنتاج المستلزمات الطبية "بدون ترخيص") بمحافظة القليوبية؛ لحيازته ( 8000 قطعة "كمامة طبية" بدون بيانات وغير مطابقة للاشتراطات الصحية "منتج نهائي" – 2600 "كمامة طبية" بدون بيانات تحت التجهيز – 99 كيلو جرام أقمشة غير منسوجة – دعامة – فلتر – "مستلزمات إنتاج")، تمهيداً لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بقصد الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012