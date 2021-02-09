شكرا لقرائتكم خبر عن فوز عادل عفيفي بمقعد النقيب في انتخابات نقابة المحامين الفرعية لجنوب الشرقية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أسفرت نتائج انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال وجنوب محافظة الشرقية، عن فوز عادل عفيفي بمقعد النقيب عن منطقة جنوب المحافظة، ومصطفي البحطيطي بمقعد النقيب عن منطقة الشمال، كما أسفرت النتائج عن فوز محمود على مصطفي بمقعد الشباب عن منطقة الجنوب، وأحمد حلمي بغدادي بمقعد الشباب عن منطقة الشمال.

وشهدت انتخابات نقابة المحامين الفرعية بشمال وجنوب محافظة الشرقية، إقبالا متوسطًا لانتخاب النقيب ومجلس إدارة النقابة الفرعية، ومقعد الشباب والتصويت على الميزانية، والتي أجريت تحت إشراف قضائي من جانب هيئة قضايا الدولة، وسط إجراءات احترازية وأمنية مشددة.

وكان المحامين المقيدين بالكشوف المسددين للاشتراكات على مستوى مراكز المحافظة، توافدوا أمس لاختيار النقيب و7 أعضاء لمجلس إدارة النقابة الفرعية، واختيار عضو لمقعد الشباب والتصويت على الميزانية بجنوب المحافظة، كما أجريت الانتخابات لاختيار النقيب و9 أعضاء لمجلس إدارة النقابة الفرعية، واختيار عضو لمقعد الشباب والتصويت على الميزانية بشمال المحافظة.