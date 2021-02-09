شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ بني سويف: 125 ألفًا و420 طلبًا إجمالي طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى الآن والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال الدكتور محمد هاني غنيم، محافظ بني سويف، الثلاثاء، إن إجمالي طلبات التصالح المقدمة حتى اليوم بلغ 125 ألفًا و420 طلبًا على مستوى المحافظة.

وأشار إلى توجيهاته لرؤساء المدن باستمرار تلقى طلبات التصالح في مخالفات البناء حتى 31 مارس المقبل، وذلك ضوء تنفيذ قرار مجلس الوزراء بمد تلقي الطلبات لمدة 3 أشهر طبقا لقانون التصالح، والذي تضمن قيام المواطن بدفع قيمة 35% من قيمة التصالح «جدية» إذا ما تم السداد خلال فبراير الحالي، وتزيد إلى 40% حال السداد خلال مارس المقبل، فيما كان يتم دفع نسبة 30% ممن قاموا بالسداد خلال شهر يناير الماضي.

ووجه المحافظ مسؤولي المراكز التكنولوجية بالوحدات المحلية باستلام كل طلبات التصالح على مخالفات البناء المقدمة من المواطنين دون معوقات بعد سداد رسوم الفحص المقررة قانونًا وعرضها على اللجان الفنية المختصة للبت فيها، مع إعطاء مقدم الطلب شهادة تفيد تقدمه بالطلب بما يتيح له وقف نظر الدعاوى المتعلقة بالمخالفة ووقف كل الإجراءات الصادرة لحين البت فيطلب التصالح وفقًا للقانون.

وشدد المحافظ على تقديم كل التسهيلات للمواطنين، وسرعة عمل اللجان الفنية ولجان البت للتصالح في المخالفات، مع توفير أماكن لائقة للمواطنين من كبار السن، مع الالتزام التام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية لمنع انتشار العدوى بفيروس كورونا المستجد، واستمرار تنفيذ اعمال الرش والتطهير بصفة دورية ومستمرة.