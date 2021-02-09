شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ أسوان: جارٍ العمل بالمرحلة الثانية لـ«حياة كريمة» والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية حياة كريمة شملت 11 قرية تجرى على أرضها العديد من مشروعات الإحلال والتجديد بإجمالي 30 مشروعا منها 11 مشروع إنارة كهرباء، و7 مشروعات صرف صحى، ومشروعان لرصف الطرق، بالإضافة إلى رفع كفاءة وإعادة تأهيل 593 منزلا وسقفا.

وأضاف «عطية» في تصريحات صحفية، الثلاثاء، أنه بالتوازى جارٍ العمل في المشروعات الجديدة للمرحلة الثانية من المبادرة الرئاسية، والتى تشمل تنفيذ 53 مشروعا باعتمادات تصل إلى 198 مليون جنيه لحل العديد من المشاكل التي يعانى منها الأهالى والمواطنون في القرى الأكثر احتياجاً.

وأشار إلى أن ذلك يتواكب في الوقت نفسه مع البدء في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية للتطوير الشامل للريف المصرى، والتي تضم على مستوى المحافظة 68 قرية و321 نجعا وتجمعا ريفيا بمركزى كوم أمبو وإدفو.