شكرا لقرائتكم خبر عن «الملاكى» على حسب السعة اللترية و«تحت الطلب» مثل «الحكومية».. رسوم جديدة على المركبات بزيادة 6% سنويا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهدت تعديلات قانون المرور الجديد التي أقرها البرلمان، اليوم، فرض عدة رسوم، بعضها جاء في المادة الثانية تحت مسمى رسوم إنشاء وتطوير منظومة النقل الذكي تفرض على المركبات التالية، على أن يزاد سنويا بنسبة 6% من أصل قيمة الرسم المفروض بما لا يجاوز ثلاثة أضعاف الحد الأقصى للرسم، ولا تسري على هذا الرسم أحكام الإعفاء من سداد الضرائب والرسوم المقررة بموجب هذا القانون أو غيره من القوانين.

وجاء جدول الرسوم كالتالى:

ملاكي (بالسعة اللترية): (60) ستون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أقل من 1300

(75) خمسة وسبعون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1300- 1600،

(150) مائة وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 1601- 2000،

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2001- 2500،

(350) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية أكثر من 2500،

(1000) الف جنيها عن سيارات الجمرك، (20) عشرون جنيها عن الدراجات النارية،

(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس الخاص،

(200) مائتان جنيها عن اتوبيس الرحلات،

(200) مائتان جنيها عن الاتوبيس العام،

(200) مائتان جنيها عن اتوبيس السياحة،

(50) خمسون جنيها عن اتوبيس المدارس،

(25) خمسة وعشرون جنيها عن الأجرة + الأجرة دراجة نارية (توكتوك)

(250) مائتان وخمسون جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية من 2-7،

(300) ثلاث مائة جنيها عن الفئات ذات السعة اللترية اكبر من 7،

(400) أربعمائة جنيها عن السيارات المقطورة،

(50) خمسون جنيها عن سيارات الحكومة

(50) خمسون جنيها عن سيارات القطاع العام،

(50) خمسون جنيها عن سيارات المحافظة

(500) خمسمائة جنيها عن سيارات المعدات الثقيلة،

(50) خمسون جنيها عن المقطورات الزراعية،

(100) مائة جنيها عن سيارات المنطقة الحرة،

(50) خمسون جنيها عن سيارات الهيئة الدبلوماسية،

(50) خمسون جنيها عن سيارات الملاحي مميز،

(50) خمسون جنيها عن الجرار الزراعي،

(50) خمسون جنيها عن سيارات تحت الطلب،

(600) ستمائة جنيها عن السيارات الملحقة.

- ومن أبرز التعديلات هي ماجاء في المادة 11 التي تص على وضع وتثبيت ملصق مروري إلكتروني صالح للاستخدام بصورة دائمة يصرف للمركبة، يتضمن تعريفاً بها، ويؤدى المرخص له رسماً بما لا يقل عن مبلغ 75 جنيهاً سنوياً وفقاً للتغيرات والاضافات الفنية التي سوف تضاف عليه، يلزم سداده نقداً أو بأي وسيلة إلكترونية أخرى. ويُعفي من ذلك مركبات وزارتي الدفاع والإنتاج الحربي والداخلية والمركبات الأخرى التي يحددها وزير الداخلية بقرار منه تحقيقاً لمقتضيات الأمن القومي.وتحدد اللائحة التنفيذية مواصفات ومدة صلاحية ومكان تثبيت الملصق المشار إليه، ووسيلة سداد الرسم.