شكرا لقرائتكم خبر عن بالأسماء.. «أبوشقة» يعلن فصل 9 من أعضاء الهيئة العليا لحزب الوفد بينهم عبدالعليم داوود والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن المستشار بهاء الدين أبوشقة، رئيس حزب الوفد، فصل الدكتور ياسر الهضيبي وطارق سباق ومحمد عبده، ومحمد عبد العليم داوود، ونبيل عبد الله، وحمدان الخليلي، وحاتم رسلان، ومحمد حلمي سويلم، وحسين منصور.

جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عاجل عقده رئيس حزب الوفد، اليوم الثلاثاء، في المقر الرئيسي لحزب الوفد بالدقي في محافظة الجيزة، بحضور عدد من قيادات الحزب.

وتم إخطار مجلس النواب باختيار النائب سليمان وهدان رئيسا للهيئة البرلمانية، ويكون النواب محمد خليفة، واللواء هاني أباظة وأيمن محسن نوابا له.