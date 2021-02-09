شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مركز أبحاث القلب بمستشفى القاهرة الجديدة بعد التشغيل التجريبي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور محمد ماجد، مدير عام مستشفى القاهرة الجديدة، أن المستشفى قامت بافتتاح مركز أبحاث القلب بمستشفى القاهرة الجديدة بعد التشغيل التجريبي، والذي يضم وحدة قسطرة القلب ورعاية القلب المركزة التي تحتوي على ١٢ سرير مجهزة بأحدث التجهيزات وعيادة القلب التي تخدم مواطنين القاهرة الجديدة على مدار 24 ساعة.

وأضاف مدير عام المستشفى، أن الوحدة تحتوي على أحدث أجهزة رسم القلب والموجات الصوتية للقلب وتم بالفعل إجراء عدد ٣٥ قسطرة تشخيصية وعلاجية بإشراف الدكتور حازم خميس أستاذ القلب ومدير عام مستشفى وادى النيل والمشرف العام على وحدة القسطرة القلبي، والدكتور محمد على محمد مدرس واستشارى القلب والقسطرة القلبية بكلية الطب جامعة الأزهر والمدير الفنى لوحدة القسطرة القلبية بمستشفى القاهرة الجديدة، والدكتور أحمد سالم أخصائى القلب والقسطرة القلبية والمدير التنفيذى لوحدة القسطرة القلبية.

وقال الدكتور عمرو محرم، وكيل المستشفى، إنه تم الانتهاء من تجهيز قسم الرعاية المتوسطة بسعة ١٢ سريرا لتخدم مختلف الاجراءات الجراحية والعلاجية بالمستشفى، مع افتتاح وحدة صحة المرأة التابعة لقسم الأشعة التي تضم أحدث جهاز ماموجرام لفحص الثدي وجهاز الموجات فوق الصوتية لفحص الثدي والرحم والمبايض ومتابعة الحمل باشراف الدكتورة رحاب العدل رئيس قسم الاشعة.

من جانبه، أشار الدكتور كريم سلام، وكيل مديرية الشؤون الصحية بالقاهرة، إلى أن خطة تطوير مستشفى القاهرة الجديدة، تهدف لإضافة عدد من الأجهزة الطبية مثل جهاز الرنين المغناطيسي وجهاز قياس كثافة العظام dexa، بالتعاون مع فريق العمل المكون من مدير الطب العلاجي د.كمال أبوالعلا، ومدير المستشفيات بالمديرية د.ناهد سمير.

فيما قال الدكتور محمد شوقى، رئيس قطاع الصحة بالقاهرة، إن المديرية تعمل على تقديم جميع خدمات العلاج بجميع وحدات المديرية على أعلى مستوى، مع عمل خطة شاملة لتطوير كافة مستشفيات المديرية، وذلك في إطار توجيهات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان.

يذكر أن المستشفى تقوم بتقديم الخدمات الطبية بالعيادات الخارجية بأقسام الجلدية والرمد والجراحة العامة والباطنة والاطفال والعظام والعلاج الطبيعي والانف واذن وقسم خاص للنساء والتوليد وتنظيم أسرة، وقسم للأسنان، وقسم للمبتسرين وحديثي الولادة مزود بعدد ١٦ حضانة وجاري تجهيز وحدة رعاية مركزة للاطفال، ووحدة الغسيل الكلوي المزودة ب٢٢ ماكينة غسيل كلوي، والاشعة المقطعية والسينية والتلفزيونية وبانوراما الأسنان وقسم للتحاليل لإجراء جميع فحوصات الدم المعملية.