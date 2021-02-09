شكرا لقرائتكم خبر عن تشميع 18 محلاً في البدرشين.. ومصادرة 165 إشغال بالحوامدية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تمكنت أجهزة حى شمال الجيزة من ضبط عدد ٢ مقهى بشارعى العامل الأول وطريق النصر بأرض الجمعية لتقديمهما الشيشة بالمخالفة للإجراءات الاحترازية للوقاية من مرض كورونا.

كما قامت أجهزة مركز ومدينة البدرشين بنقل أعمدة الإنارة وإزالة المعوقات بطريق ميت رهينة السياحى لاستكمال أعمال تطوير ورصف الطريق وتركيب 6 أعمدة وتقويم عدد آخر بطريق دهشور والانتهاء من صب المطبق الثانى بشارع النيل السعيد فى إطار توصيل خدمات الصرف الصحى للمناطق المحرومة والانتهاء من تبطين الجانب الأول لترعة الشوبك، وتمكنت حملات الضبط من غلق وتشميع 18 محل أسفل العقارات لممارستها أنشطة خطرة على حياة وممتلكات المواطنين و3 مصانع للأدوات الصحية والمراتب ومخزن للمواد العطرية والكحولية للعمل بدون تصريح.

ونجحت أجهزة مركز ومدينة الحوامدية بالتعاون مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة في سرعة إصلاح أعطال بشبكة مياه الشرب بشارع الجمهورية وآخر بشارع العباسى بجسر المنوات، والانتهاء من ترميم هبوط بطريق عرب الساحة، وأسفرت حملات رفع الإشغالات بنطاق المدينة والقرى التابعة لها عن مصادرة عدد 135 كرسى بلاستيك و4 طاولة خشب و20 إستاند حديد و5 أنابيب غاز للمخالفة وعدد من الفروشات والبضائع للباعة، وتركيب بلاط الإنترلوك لشارع اللازقية الرابط بين شارعى سعد زغلول وسمير صادق.