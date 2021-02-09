شكرا لقرائتكم خبر عن «السياحة والآثار» تعلن مد معرض «ملوك الشمس» في التشيك لـ30 يونيو المقبل والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

وقع الدكتور مصطفى وزيري، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، اتفاقية تمديد معرض «ملوك الشمس»، المقام حاليا بالمتحف القومي بالعاصمة التشيكية براغ، ليستمر حتى ٣٠ يونيو ٢٠٢١، حيث استمر المعرض لمدة ستة أشهر بمكان عرضه بالمتحف، وكان من المقرر انتهاؤه خلال شهر فبراير الجاري.

وأوضح «وزيري» أن مد فترة عرض المعرض جاء بناء على موافقة مجلس الوزراء بتاريخ ٢٠/١/٢٠٢١ ومجلس إدارة المجلس الأعلى للآثار بتاريخ ٢٩/١٢/٢٠٢٠، مشيرا إلى أن المعرض يلقى إقبالا كبيرا من قبل المواطنين التشيك، حيث يعد أول معرض للآثار المصرية في براغ، وأكبر معرض لآثار الدولة القديمة.

جدير بالذكر أن معرض ملوك الشمس افتتحه الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، ورئيس الوزراء التشيكي أندريه بابيش، ووزير الثقافة التشيكي لوبومير زاورالك، خلال شهر أغسطس الماضي، وذلك بالتزامن مع الاحتفال بمرور ٦٠ عاما على العمل الأثري للبعثة التشيكية في أبوصير، ليقدم المعرض لزائريه لمحة صغيرة عن الحضارة المصرية، ما يشجعهم على زيارة مصر لمشاهدة المزيد من آثارها والاستمتاع بشواطئها الخلابة.

يضم المعرض ٩٠ قطعة أثرية من نتاج أعمال حفائر البعثة التشيكية في منطقة أبوصير الأثرية؛ من بينها رأس تمثال للملك «رع- نفر- اف»، ومجموعة من التماثيل من الدولة القديمة منها تمثال لكاتب وتماثيل لكبار رجال الدولة والموظفين ومجموعة من الأواني الكانوبية، بالإضافة إلى عشرة تماثيل أوشابتي من الفيانس.