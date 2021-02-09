شكرا لقرائتكم خبر عن مباحث دمياط الجديدة تنجح في استعادة سيارة بعد 48 ساعة من سرقتها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

نجحت مباحث دمياط الجديدة في كشف غموض سرقة سيارة ملاكي بعد 48 ساعة من تقدم صاحبها ببلاغ عن سرقتها.

وكان جمال الشربيني، مدير عام كلية طب بنات الأسبق، تقدم ببلاغ للمقدم محمد مجاهد، رئيس مباحث دمياط الجديدة، يفيد بسرقة سيارته من أمام منزله بالحي الرابع بجوار استاد دمياط الجديدة.

وعلى الفور، قام المقدم محمد مجاهد، رئيس مباجث دمياط الجديدة، بتحديد مواصفات السيارة المسروقة وإبلاغ مواصفاتها للكمائن بمداخل ومخارج المدينة وكذلك مخاطبة المحافطات المجاورة للتحقق من بلاغات العثور على سيارات ومطابقة مواصفاتها مع السيارة المسروقة، حيث تم العثور على السيارة المسروقة بمركز ميت غمر التابعة لمحافظة الدقهلية، وتم إبلاغ صاحب السيارة للحضور لتسلّم سيارته المسروقة.