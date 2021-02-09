شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين يوافق على إنشاء مخبز بلدي بقرية الأشراف والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، إن الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، وافق على إنشاء مخبز بلدى لإنتاج العيش المدعم بقرية الأشراف بوادى الصعايدة بإدفو، وهى إحدى قرى مبادرة حياة كريمة الواقعة على بعد 150 كم شمال مدينة أسوان، بعد تقدم أهالى القرية والقرى المجاورة بهذا المطلب لمحافظ أسوان، والذى رفعه لوزير التموين من أجل توفير رغيف العيش المدعم لهم.