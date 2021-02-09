شكرا لقرائتكم خبر عن حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات بالجيزة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قاد إبراهيم الشهابي، نائب محافظ الجيزة للمراكز والمدن، حملة مكبرة لرفع تراكمات القمامة وإزالة الإشغالات بشوارع مسجد الرحمن ومجمع المدارس والأربعين والمسابك بقرية بشتيل بنطاق مركز ومدينة أوسيم.

وجه نائب المحافظ باستمرار الحملات المكبرة لرفع القمامة والإشغالات لإعادة الوجه الجمالي والحضاري لمراكز ومدن المحافطة.

يأتي ذلك في إطار توجيهات اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، بشن حملات نظافة وإشغالات مكبرة بنطاق المحافظة للارتقاء بمنظومة النظافة ومنع تواجد أي تراكمات ورفع كافة الإشغالات بالشوارع وظهور المحافظة بالشكل اللائق واستعادة المظهر الحضاري والانضباط بشوارع المحافظة.