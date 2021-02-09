شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط «مقاهي» مخالفة بجنوب الجيزة.. وغلق مصنع للأخشاب في الطالبية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شنت أجهزة محافظة الجيزة حملة مكبرة بعدد من المراكز والمدن، لتحقيق الانضباط بالشارع وتشديد الرقابة على المنشآت والمحال، فى إطار خطة المحافظة لرفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

ففى نطاق حى جنوب الجيزة، تم رفع كفاءة شارع النيل السياحى وتحسين ورفع كفاءة الحدائق بالجزر الوسطى والميادين، كما تمكنت حملات التفتيش من ضبط عدد من مخالفات المقاهى والكافيهات، حيث تم تحرير المحاضر للمخالفين وإيداع المضبوطات مخازن الحى.

وفي حى الطالبية، تم شن حملة مكبرة أسفرت عن غلق مصنع للأخشاب وآخر للعب الأطفال بشارع ضيف الله ومخزن للمراتب ومحل لبيع الطيور الحية والمذبوحة بشارع العروبة ومطعم كشرى بشارع المحولات، والانتهاء من وضع الطبقة السطحية بشارع جزيرة العرب وتنفيذ أعمال الصيانة لكشافات أعمدة الإنارة ضمن أعمال تطوير ورفع كفاءة شوارع منطقة المهندسين بحى العجوزة.