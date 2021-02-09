شكرا لقرائتكم خبر عن الجيزة: رفع 120 حالة إشغال بكرداسة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قامت أجهزة المتابعة والإشغالات بمركز الواحات البحرية بضبط 22 حالة مخالفة وتعدٍ على الطريق، حيث تم توقيع الغرامات القانونية على مرتكبيها ومصادرة المعدات وتشوينات مستخدمة من قبل المخالفين.

كما تم استبدال لوحة الكهرباء بعزبة تابوت بأخرى جديدة حفاظًا على سلامة المواطنين من المارة وتجريد طريق العبارة بقرية المتانيا وتطوير مدخل القرية التابعتين للوحدة المحلية بالبليدة بمركز ومدينة العياط.

وأعادت لجان المراقبة بمركز ومدينة منشأة القناطر غلق عدد 2 ورشة لممارستهما النشاط دون ترخيص، حيث تمت إعادة التشميع وتحرير المحاضر للملاك، كما تم فض سوق الأحد وتجريد الطرق بقرية نكلا، كما تم بدء أعمال التجميل لمدخل قرية بنى سلامة بمشاركة من المجتمع المدنى وتبطين ترعة وردان الكبرى.

وتمكن مسؤولو الإنارة بمركز ومدينة أوسيم من تنفيذ أعمال الصيانة واستبدال كشافات الإنارة بالأعمدة الخاصة بطريق الحفرية التابعة للوحدة المحلية بالبراجيل.

وتمكنت الحملات بمركز كرداسة من رفع 120 حالة إشغال للمحال والمنشآت التجارية بقرى ناهيا والمعتمدية وغرب الدائري وصفط.

ووجه محافظ الجيزة رؤساء الأحياء والمراكز والمدن ومسؤولي مختلف الأجهزة المعنية بالمحافظة بالتنسيق والتعاون وبذل أقصى جهد في سبيل استمرار الحملات، إلى جانب تنفيذ المهام اليومية وتشديد الرقابة والتفتيش الدورى دون تقصير أو إهمال قد يعرض صاحبه للتحقيق.