شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ سوهاج يشهد توقيع بروتوكول تعاون بين هيئة محو الأمية ومديرية التعليم بالمحافظة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شهد اليوم اللواء طارق الفقي، محافظ سوهاج، توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار بسوهاج، ومديرية التربية والتعليم بالمحافظة، وذلك للدعم والمساعدة في تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية بالمحافظة.

وأكد محافظ سوهاج- خلال البروتوكول الذي وقعه محمد السيد الدالي، مدير عام فرع الهيئة العامة لمحو الأمية بسوهاج، وماهر عبدالخالق، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة- على أهمية التعاون بين كافة مؤسسات الدولة الحكومية والمجتمع المدني في تنفيذ برامج محو الأمية، لدعم الخطة الاستراتيجية لمحو الأمية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة ٢٠٣٠، والقضاء على تلك الظاهرة، لما لها من آثار سلبية على مناحي الحياة، لافتا إلى أن الأمية تمثل عائقا أمام تحقيق التنمية.

وقال المحافظ، إن البروتوكول ينص على أن تقوم الهيئة العامة لمحو الأمية بتوفير مستلزمات العملية التعليمية، واعتماد ومراجعة قوائم الدارسين بها، وإجراء الاختبارات النهائية لتخرجهم، واستخراج ومنح الشهادات للناجحين الذين اجتازوا الاختبارات النهائية، وإجراء أعمال المتابعة الفنية والإدارية للفصول، وتقديم الدعم الفني اللازم لتنفيذ مشروع محو الأمية، لافتا إلى أن مديرية التربية والتعليم ستقوم بإعداد قوائم بأسماء المرشحين للعمل في فصول محو الأمية كمدرسين، وإعداد قوائم الدارسين بالشريحة العمرية «16 سنة فأكثر»، وتقديم الحوافز المادية والعينية للدارسين بهدف التشجيع على الالتحاق والاستمرارية.