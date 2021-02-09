شكرا لقرائتكم خبر عن «الغمري» نقيبًا لمحامين جنوب الدقهلية للمرة الثالثة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نقابة المحامين الفرعية في جنوب الدقهلية، اليوم، نتيجة الانتخابات التي أجريت، أمس الاثنين، وأكدت فوز محمد طه الغمرى بمنصب نقيب المحامين لجنوب الدقهلية، وذلك للمرة الثالثة على التوالي.

كما أعلنت فوز كل من: جمال السباعي على مقعد الشباب، وإبراهيم وادى وأحمد صبرى ومحسن محمود وأحمد البقرى وعمرو أبوعيش ومحمد عبدالستار وحاتم شوقى عيطة وأحمد العساس بعضوية المجلس.

كانت الانتخابات أجريت، أمس الاثنين، وسط إجراءات أمنية واحترازية مشددة على مستوى نقابتى شمال وجنوب الدقهلية، حيث تم التصويت على مقعد النقيب ومقاعد الأعضاء ومقعد الشباب وسط إجراءات أمنية واحترازية.