شكرا لقرائتكم خبر عن شاهد أطول برج مخالف فى القاهرة بعد رفض طلب التصالح عليه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - رصد ”الخليج 365”، أطول عقار مخالف بمحافظة القاهرة، والكائن بشارع أحمد عصمت، بحى عين شمس، بعد رفض طلب التصالح الخاص به، لعدم مطابقته لاشتراطات التصالح الخاصة بالقانون، حيث أعلن حى عين شمس برئاسة اللواء ماهر هاشم، عن رفض التصالح وكتب على واجهة العقار تم رفض التصالح للعقار.

وتوقف هدم العقار عند الطابق الطابق العاشر، وكان ارتفاع العقار 18 طابق، كما تم هدم وتكسير الواجهات بالكامل ومن المقرر أن يتم استكمال اعمال الهدم بعد غلق باب التصالح.

كانت أجهزة محافظة القاهرة قد استخدمت معدات هدم "حفار"، لإزالة أكبر برج مخالف بحى عين شمس شرق القاهرة، حيث استخدمت معدة لرفع الحفار المستخدم فى أعمال الهدم لسرعة هدم العقار الكائن ب 24 شارع أحمد عصمت بعين شمس.

كما تم ضبط صاحب العقار وتحويله للنيابة العسكرية، كما أن صاحب العقار مسئول عن بناء ما يقرب من 40 عقار مخالف بحى عين شمس.