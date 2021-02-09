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رئيس اللجنة المصرية المعنية بالشأن الليبى يدعو لاستثمار الأجواء الإيجابية الراهنة للأزمة

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القاهرة - سامية سيد - بدأت الاجتماعات الثالثة للمسار الدستورى الليبى خلال الفترة من 9: 11 فبراير الجارى فى مدينة الغردقة، بحضور وفدى مجلسى النواب والأعلى للدولة برعاية الامم المتحدة، وبمشاركة رئيس المفوضية العليا للانتخابات عماد السايح، بهدف التباحث حول كيفية إجراء الاستفتاء على الدستور الليبى.

 

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اجتماعات المسار الدستورى الليبى فى الغردقة

وألقى رئيس اللجنة الوطنية المعنية بالشأن الليبي كلمة أكد فيها على أهمية استثمار الاجواء الإيجابية التى تعيشها الأزمة الليبية حاليا من اختيار سلطة تنفيذية جديدة ومخرجات اللجنة العسكرية 5+5.

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اجتماعات المسار الدستورى الليبى فى الغردقة

 

فيما ألقى مبعوث الأمم المتحدة الجديد يان كوبيتش كلمة فى أول ظهور رسمى له عقب توليه المنصب خلفا لستيفانى ويليامز عبر فيها عن شكره للحكومة المصرية لدعمها للحلول السياسية واستضافتها للمسار الدستورى، مشيرا إلى أهمية هذا الاجتماع كونه يمس المواطن بشكل مباشر عبر اتفاق الليبيين على شكل الاستفتاء الذين يرغبون به.

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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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