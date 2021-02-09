شكرا لقرائتكم خبر عن أخبار مصر.. ارتفاع 5 درجات بحرارة الجو حتى نهاية الأسبوع مع شبورة كثيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 خلال الساعات القليلة الماضية عددا من الأخبار الهامة على رأسها أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة بحوالى 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال هذه الفترة تبقى الشبورة هى الظاهرة الجوية الوحيدة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

الأرصاد: ارتفاع 5 درجات بحرارة الجو حتى نهاية الأسبوع مع شبورة كثيفة

أكدت هيئة الأرصاد الجوية أنه اعتبارا من اليوم الثلاثاء وحتى نهاية الأسبوع استقرار فى الأحوال الجوية وارتفاع درجات الحرارة بحوالى 4-5 درجات ليسود طقس دافئ نهارا بارد ليلا.

وأشارت هيئة الأرصاد الجوية، إلى أنه خلال هذه الفترة تبقى الشبورة هى الظاهرة الجوية الوحيدة، حيث تشهد البلاد شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

و يشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاع فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

وافق مجلس النواب خلال جلسته العامة المنعقدة اليوم الثلاثاء نهائيا على مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام قانون المرور الصادر بالقانون رقم 66 لسنة 1973، وذلك بأغلبية ثلثي الأغضاء لاسيما وكونه أحد التشريعات المكملة للدستور، وتأتي الموافقة النهائية بعد الموافقة علي مجموع المواد.

وأكدت اللجنة المشتركة من الدفاع والخطة والتشريعية في تقريرها، أن التعديلات تأتى تماشيا مع ما تمضي به البلاد هذه الأيام بخطي ثابتة في سبيل تعديل تشريعاتها، وتحقيقاً للنهضة الاقتصادية ومواكبةً للتطور التكنولوجي في المحيط العالمي وتطوير شبكة الطرق بشكل حضاري بما يتواكب مع الظروف القائمة، وابتغاء بذل الجهود لتطوير منظومة النقل الذكي التي بدأت الدولة في تنفيذها فأنشات شبكة طرق امتدت في جميع محافظات الجمهورية مستهدفة تحقيق الأهداف التنموية وتعظيم القدرات التجارية والاستثمارية وتحقيق السيطرة على الشارع المصرى والقضاء على العشوائية في ترخيص المركبات، وإعادة الانضباط المرورى ودعم هيبة الدولة.

مجلس النواب يوافق على سحب رخصة المركبة حال عدم وضع الملصق الإلكترونى

وافق مجلس النواب، خلال الجلسة العامة لمجلس النواب المنعقدة، برئاسة المستشار حنفى جبالى، علي سحب رخصة تسيير المركبة حال عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة.

وتقضي التعديلات علي المادة 72 (بند ب /7) بسحب رخصة تسيير المركبة عند عدم وضع أو تثبيت الملصق المرورى الإلكترونى المنصرف للمركبة، أو إتلافه أو إخفائه، أو نقلة لمركبة أخرى أو العبث به بما يفقده صلاحيته، ووضعت عقوبات للمخالف.

ورفض المجلس اقتراح النائب أحمد الألفي، بأن تشمل العقوبة حالة "الإتلاف العمد"، حيث قال المستشار حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، إن هناك فرق بين الاتلاف والتلف، وهو ما أيده وزير شؤون المجالس النيابية المستشار علاء الدين فؤاد، كما رفض المجلس ما تحدث عنه النائب محمد عطية الفيومي بوجود تكرار في العقوبة.

الحكومة: يحق للمطلقة صرف معاش والدها المتوفى اعتبارا من تاريخ وفاته

كشف المركز الاعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن اعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، تواصل المركز مع الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لاعتزام الحكومة إلغاء معاش المرأة المطلقة وفقاً لقانون التأمينات الاجتماعية والمعاشات الجديد، مُوضحةً أن المعاش هو حق أصيل لصاحبه يكفله له القانون ولا يجوز حرمانه منه أو إيقاف صرفه.

وشددت على أنه يحق للمرأة المطلقة الحصول على معاش والدها المتوفي اعتباراً من تاريخ وفاة المؤمن عليه أو صاحب المعاش، مُشيرةً إلى أن حالات حرمان الابنة من المعاش تقتصر على حالتين فقط؛ هما الزواج أو الالتحاق بوظيفة -تحمل رقم تأميني- تدر لها دخلاً يساوي قيمة المعاش، وإذا نقص الدخل عن المعاش يصـرف إليها الفارق من تاريخ التحاقها بالعمل.

المدارس تسمح لطلاب الثانوى الراغبين فى التقدم على نظام المنازل تسليم الأوراق

أتاحت المدارس الثانوية العامة لطلاب الصفين الأول والثانى الثانوى، فرصة التقدم للامتحانات والدراسة على نظام المنازل، حيث أعلنت المدارس، أنه على من يرغب من الطلاب سرعة تقديم الأوراق المطلوبة إلى شئون الطلبة فى المدرسة المقيد بها الطالب لإنهاء إجراءات تحويله إلى نظام المنازل.

وحددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى قيمة تأمين التابلت عن العام الثانى والمحددة بملبغ 100 جنيه، حتى لا يسقط حق الطالب فى التأمين.

وشددت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى، على ضرورة قيام طلاب الصف الثانى الثانوى والمعلمين بسداد مبلغ التأمين على التابلت، وقسط السنة التأمينية بمكاتب البريد، لعدم سقوط حقهم فى الوثيقة التأمينية.