شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الصحة العالمية بالصين: المصدر الحيوانى لفيروس كورونا لم يحدد بعد والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - أكد فريق الصحة العالمية بالصين خلال مؤتمر صحفى ، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد.، كانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس، إن فريق خبراء تابع لها يزور الصين ، سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء.
وفى سياق متصل، حذر العديد من المسئولين بمنظمة الصحة العالمية ونظام "كوفاكس" من الإفراط في التشاؤم بشأن لقاح استرازينيكا، الذي يكافح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأنه يتعلق قبل كل شيء بالحد من الإصابة به وإنقاذ الأرواح وذلك على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد سلالة جنوب أفريقيا المتحورة للفيروس.
وقال "ريتشارد هاتشيت" المدير التنفيذي لتحالف ابتكارات التأهب الوبائي ( سي إي بي آي) الذراع البحثية لآلية "كوفاكس" التي أنشأتها منظمة الصحة العالمية - حسبما ذكرت قناة "بي إف إم" الاخبارية الفرنسية اليوم الثلاثاء، إنه من السابق لأوانه رفض هذا اللقاح الذي يعد جزءا مهما من الاستجابة العالمية للوباء الحالي.