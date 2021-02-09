شكرا لقرائتكم خبر عن فريق الصحة العالمية بالصين: المصدر الحيوانى لفيروس كورونا لم يحدد بعد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد فريق الصحة العالمية بالصين خلال مؤتمر صحفى ، أن المصدر الحيواني لفيروس كورونا لم يحدد بعد.، كانت منظمة الصحة العالمية قالت أمس، إن فريق خبراء تابع لها يزور الصين ، سيعقد مؤتمرا صحفيا اليوم الثلاثاء.

وفى سياق متصل، حذر العديد من المسئولين بمنظمة الصحة العالمية ونظام "كوفاكس" من الإفراط في التشاؤم بشأن لقاح استرازينيكا، الذي يكافح فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لأنه يتعلق قبل كل شيء بالحد من الإصابة به وإنقاذ الأرواح وذلك على خلفية تقارير ترجح أنه قد لا يكون فعالا ضد سلالة جنوب أفريقيا المتحورة للفيروس.