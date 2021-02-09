شكرا لقرائتكم خبر عن الأرصاد محذرة المواطنين من تخفيف الملابس: لا تنخدعوا بارتفاع درجات الحرارة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد من يوم السبت المقبل، انخفاضا فى درجات الحرارة بحوالى 4-5 درجات ليسود طقس مائل للدفء نهارا شديد البرودة ليلا.

وناشدت هيئة الأرصاد الجوية، المواطنين بعدم تخفيف الملابس وعدم الانخداع بارتفاع درجات الحرارة خلال هذا الأسبوع، فضلا عن توخى الحذر من الشبورة على كافة الأنحاء.

وأكدت هيئة الأرصاد الجوية، أن البلاد تشهد مع يوم السبت المقبل، استمرار تكون شبورة مائية صباحا على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد.

ويشهد اليوم الثلاثاء، ارتفاعا فى درجات الحرارة، حيث يسود طقس دافئ على القاهرة والوجه البحرى والرياح معتدلة، وطقس دافئ على السواحل الشمالية والرياح معتدلة، دافئ على جنوب سيناء والرياح معتدلة.

كما تتوقع هيئة الأرصاد، أن يسود طقس دافئ على شمال الصعيد، والرياح معتدلة، وطقس دافئ على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين، مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة والوجه البحرى والسواحل الشمالية ووسط سيناء وشمال الصعيد.